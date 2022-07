Desastre para Red Bull en clasificación de Hungría; Checo arranca 11vo

George Russell sorprendió con su última vuelta para arrebatarle la ‘pole position’ a Carlos Sainz en la calificación del Gran Premio de Hungría de la F1, en donde el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez no pudo salir de la Q2.

Además, su compañero el neelandés Max Verstappen sufrió en los últimos momentos con la potencia de su auto, culminando una pésima salida para Red Bull en Hungaroring.

Por su parte, Russell le dio su ‘primera pole’ de la temporada a Mercedes con un tiempo de 1:17.377, donde Sainz se quedó a +0.044.

La pista de Hungaroring, ubicada en medio de colinas a las afueras de Budapest, se secó un poco para la calificación de la tarde luego de un fuerte aguacero durante la tercera práctica.

Durante Q2, los comisarios del GP de Hungría tuvieron un error, al quitarle el tiempo a Sergio Pérez por supuestamente salirse de la pista.

Sin embargo, apenas minutos después, rectificaron y le devolvieron el crono.

El mexicano no pudo mejorar y quedó eliminado en la Q2, al finalizar en la onceava posición, a +0.813 del mejor tiempo que había marcado Max Verstappen (1:17.703).

El podio lo cerró Charles Leclerc, asegurando la presencia de Ferrari en los primeros tres puestos.

Lando Norris de McLaren se clasificó cuarto seguido por Esteban Ocon, el ganador del año pasado, su compañero de equipo Alpine Fernando Alonso en sexto y seguido del piloto de Mercedes Lewis Hamilton, quien tiene el récord de F1 con 103 poles.

