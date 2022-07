Conoce en dónde estará la base de la selección mexicana para el Mundial de Qatar

La selección mexicana y las otras 30 selecciones que viajen a Qatar tendrán un Team Base Camp (TBC) al que llamarán hogar durante la Copa Mundial de la FIFA más compacta desde la edición de 1958 en Suiza.

Como parte de las características únicas de la Copa Mundial de la FIFA 2022™, 24 de los 32 equipos permanecerán dentro de un radio de 10 km entre sí.

Debido a esto, la atmósfera emocionante del evento se concentrará en la capital Doha y sus alrededores.

Sin embargo, México no forma parte de las tres cuartas partes de combinados nacionales que se ubicarán en el radio de 10 km.

🏆 The most compact FIFA World Cup™ since the inaugural instalment in 1930

🌏 24 teams to stay within 10km radius of each other

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 26, 2022