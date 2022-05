Jake Cosio y su objetivo para la Nascar México Series 2022 en Querétaro

Alberto Córdoba Rivera

El piloto mexicano Jake Cosío habló sobre los objetivos que tiene en la Nascar México Series 2022, temporada que inició en Chiapas.

Cosío mencionó que dentro de los objetivos es mejorar los logros del año pasado en donde terminaron en el octavo lugar.

“Mejorar lo que hicimos el año pasado, terminamos en el octavo lugar del campeonato, este año es mejorar eso, meternos a los 5 primeros de la general y bueno… hemos tenido un buen cierre de año, el año pasado, y este año fue bueno el inicio, corrimos la carrera más difícil, salimos sanos y salvos, entonces ahora viene la manera de aferrarnos al campeonato” mencionó Jake Cosío en entrevista para AM Querétaro.

Respecto a la próxima carrera que se realizará en el Ecocentro de la Unión Ganadera, el 8 de mayo, calificó a la pista como “retadora”.

Detalló sobre las cualidades que necesita el coche de su equipo Chevron Havoline Racing Team.

Resaltó que su equipo busca que el automóvil número 51 tenga constancia.

“Necesitamos un coche constante más que rápido, constante, no siempre gana el coche más rápido sino el que cometa menos errores, para no cometer errores necesitas un coche bien balanceado, que estés cómodo en él, que responda, que no se degrade, que sea un burrito, que siempre este ahí… y al final tienes las herramientas para exigirle” explicó Jake Cosío.