Partido Gallos vs Toluca “no será especial”: Cristante

Haydé Ruiz

Para Hernán Cristante no hay partidos especiales. El Director Técnico de los Gallos declaró que, pese al cariño que le tiene a los Diablos por los grandes momentos deportivos que vivió, como estratega no hará distinción de rivales y buscará conseguir su segunda victoria en el Corregidora.

Luego de haber conseguido el primer triunfo del Querétaro del torneo, el estratega argentino aseguró que el objetivo será el mismo el 24 de febrero, cuando reciban a los Escarlatas.

“No tomo ningún partido de manera especial, le tengo amor al deportivo Toluca, tuve toda una vida ahí y eso no se puede quitar, no puedo sacarlo, pero para mí es otro rival a vencer, tiene sus características, su forma. No puedo pensar de otra manera, no porque venga Toluca voy a querer ganar y otro partido no, no… todos los partidos los queremos ganar”, afirmó el DT de los emplumados.

El encuentro se jugará a las 21:05 horas el próximo jueves.

Bajas

Erik Vera y Jefferson Montero salieron resentidos del partido ante el Mazatlán el pasado fin de semana.

Al respecto, Hernán Cristante reconoció que serán bajas sensibles y que podrían complicar las decisiones tácticas de cara al duelo de la fecha 7, aunque no confirmó el grado de la lesión de los jugadores.

Vera salió por una molestia en el hombro izquierdo, mientras que Montero manifestó una molestia en la ingle, por lo que ambos jugadores salieron de cambio el pasado sábado.

Ariel Nahuelpán

En cuanto al regreso de Ariel Nahuelpán al cuadro queretano, Cristante mencionó que el argentino viene de tres meses sin jugar, por lo que continúa entrenando con el equipo hasta que esté deportivamente al 100 por ciento y pueda ser elegible. No confirmó si el atacante podría jugar contra el Toluca.