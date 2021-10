Neymar ha puesto de cabeza las redes sociales e internet luego de que se revelara unas declaraciones que hizo en un nuevo documental exclusivo de “DAZN”: “Creo que el del 2022 será mi último Mundial”, declaró.

La frase, llamativa por su edad (tiene 29 años), tiene una explicación. “Lo veo como el último porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol”, reconoció el jugador del PSG.

“Así que haré todo lo posible para salir bien, hacer todo lo posible para ganar con mi país, para hacer realidad mi mayor sueño desde que era pequeño. Y espero poder hacerlo”, agregó el ex-Barcelona.

Neymar estará en el ataque de Brasil este domingo en un choque con Colombia en las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo. La verdeamarela lidera la competencia de 10 equipos con 27 puntos luego de nueve partidos.

El delantero no jugó el jueves pasado en la victoria de Brasil de 3-1 ante el local Venezuela debido a una suspensión.

El compromiso en Barranquilla marcará el regreso de Neymar desde el triunfo de 2-0 sobre Perú el 10 de septiembre, en el que ofreció una actuación clave para Brasil con un gol y un pase para otro. Pese a su esfuerzo, Neymar dejó en claro al final del encuentro que estaba molesto por el trato que recibe en casa.

“Yo no sé qué más necesito hacer con esta camiseta para que la gente respete a Neymar”, indicó. Los medios locales acusaron al delantero de estar fuera de condición en la victoria de 1-0 en la visita a Chile a inicios de septiembre, lo que generó que Neymar entrenara sin camiseta para mostrar que está en forma.

