Pero Toto Wolff, jefe del equipo, explicó la situación tras la 16ª cita de la temporada 2021 de Fórmula 1.

📻 “We shouldn’t have come in man”

With laps running out and running P5, Lewis Hamilton wonders about the wisdom of pitting for a new set of inters #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/60FezdEXw7

— Formula 1 (@F1) October 10, 2021