Redacción

El mariscal de campo de Pioneros de Querétaro, Gerardo Ramos, consideró que el equipo local complicará a sus rivales en esta temporada,ya que siempre estará luchando por jugar ‘playoffs’ y refrendar el campeonato logrado en 2019 en la FAM.

“Nos hemos estado preparando cada quien por nuestra cuenta, he platicado con mis compañeros y los he visto prepararse en el gimnasio y haciendo cardio; yo en lo personal también me he preparado e incluso ya comencé a lanzar un poco la pelota y a hacer ejercicios en el campo. Creo que, ya cuando podamos junarnos, todo el equipo lograremos conjuntarnos,bien y seremos un rival difícil de vencer”, consideró Ramos.

Respecto al cambio de timonel en Pioneros, reconoció no conocer a Ricardo Cuanalo, pero la permanencia de Alejandro Oviedo como coordinador ofensivo ayudará bastante, dijo.

“Alex Oviedo me ayudó mucho, junto con Oliveros, a entender el sistema de Pioneros, que es muy complicado; cuando llegué, fue justo cuando pusieron a Tajonar de coordinador ofensivo y Oviedo era el ‘coach’ de ‘quarterbacks’, el hecho de que Alex se quede como coordinador ofensivo me va a servir mucho. Soy muy malo para recordar nombres y aún no le pongo cara al ‘coach’ Cuanalo pero estoy seguro que va a hacer un gran trabajo con el equipo”, expresó el jugador que también estuvo jugando en la liga europea, específicamente en España.

La temporada 2022 está programada para iniciar en abril del próximo año. Pioneros ha reiterado que su casa será el Campo de la Pirámide, en El Pueblito, Corregidora.