Luis Suárez, El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, marcó el segundo tanto de su equipo en la victoria por 2-0 sobre el FC Barcelona, una anotación que no quiso festejar, sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de enviarle un ‘recado’ al técnico azulgrana Ronald Koeman, quien le comunicó su salida del conjunto catalán hace poco más de un año.

Luis Suárez hizo la seña de un teléfono dirigiéndose al palco en el que se encontraba el estratega neerlandés tras de convertir su gol antes de llegar al descanso del encuentro, esto en alusión a la llamada telefónica que recibió por parte de Koeman para comunicarle que no entraba en sus planes.

“No me olvido que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte para hacer que me enojase y fui un profesional e iba a entrenar todos los días sin una mala cara porque es lo que me toca y porque soy así. El destino tendrá el final que tenga que tener”, comentó Luis Suárez sobre el trato que recibió por parte del técnico neerlandés en entrevista para el diario Sport.

Luis Suárez conquistó La Liga española con el Atlético de Madrid la temporada pasada y actualmente se encuentra peleando el liderato del campeonato español con el equipo ‘Colchonero’.