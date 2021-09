Francisco Pérez

Los pilotos están listos. Hoy se encenderá el óvalo queretano para la sexta fecha de la Nascar México Series. Los hermanos Max y Federico Gutiérrez señalaron que esperan brindarse en la pista para que la afición disfrute.

“Estamos muy felices de regresar a Querétaro, buscaremos hacer las cosas bien para mantener el paso”, compartió el vigente campeón del 2020, Max Gutiérrez, de la escudería Telmex.

El joven piloto de 18 años recordó con alegría que en Querétaro fue donde empezó a manejar autos manuales. Aseguró que es una de sus pistas favoritas en donde además pudo impulsar su título del año pasado.

Sus inicios

“Empecé en esto a los tres años, desde esa edad me subían a los ‘karts’, no hablaba, pero ya manejaba, ahí me enamoré de este deporte”, recordó con nostalgia.

Este 2021 es su quinto año en Nascar, mientras que hace 12 meses se coronó en la ‘challenge’ y logró el campeonato de novatos.

“Desde los 13 años entendí que me quería dedicar a esto, mi familia siempre me apoyó y eso fue fundamental”, comentó.

Max asegura que en su vida ha tenido que hacer muchos sacrificios, pero el resultado ha sido gratificante.

Gutiérrez debutó el año pasado en Nascar Estados Unidos, algo que le ha dado mucha experiencia y conocimientos. “Este año queremos buscar el campeonato del novato del año en la Peak. Me gustaría estar en el top 5 de Estados Unidos y en tres o cinco años estar en la categoría estelar allá”.

Al momento, Max Gutiérrez se ubica en la cuarta posición del campeonato con 183 puntos. Para él es fundamental conseguir una buena clasificación y escalar posiciones.

Juventud y velocidad

El menor de los hermanos, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, tiene 14 años de edad y ya destaca en la competencia de ‘trucks’ de la Nascar México.

“Querétaro es una pista que nos gusta mucho, creo que me irá muy bien, estoy muy contento de estar aquí”, puntualizó.