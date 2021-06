Verstappen arrasa en GP de Estiria; ‘Checo’ Pérez se queda a un paso del podio

AP

Max Verstappen arrasó el domingo en el Gran Premio de Estiria para enlazar victorias por primera vez en su carrera y afianzarse como líder del campeonato de la Fórmula Uno.

Con una impecable largada desde la pole, el piloto holandés mantuvo a raya la embestida inicial de Lewis Hamilton y preservó el primer lugar durante toda la carrera, superando a su rival de Mercedes por más de 35 segundos.

Valtteri Bottas, el compañero de Hamilton, quedó tercero, justo por delante del mexicano Sergio Pérez, en otra jornada en la que Red Bull y Mercedes monopolizaron los cuatro primeros lugares otra vez.

«El coche estaba encendido», dijo Verstappen por la radio del equipo tras cruzar la meta.

Verstappen aventajó por unas cuantas décimas a Hamilton en la mayoría de las vueltas y abrió una distancia de más de tres de segundos tras la décima.

«De entrada sentí un equilibrio adecuado en el auto», dijo Verstappen. «La gestión de los neumáticos fue excelente desde la largada. No aflojamos, siempre buscando cumplir con nuestros tiempos en cada vuelta y todo eso salió muy bien».

Fue la 14ta victoria de Verstappen en su carrera y la cuarta de la campaña, con lo que incrementó a 18 puntos su ventaja sobre el siete veces campeón mundial tras ocho válidas. Una victoria otorga 25 puntos.

Sin oportunidad alguna para rebasar a Verstappen, Hamilton paró otra vez en boxes en la penúltima vuelta y superó la vuelta más rápida que tenía Pérez en ese momento. El británico logró así sumar el punto de bonificación pese a la amplia diferencia que Verstappen le había sacado.

¡Somos un equipo muy unido! Ganamos y perdemos juntos siempre…

¡Hoy fallamos en la parada, pero regresaremos más fuertes en 7 días! #styriangp

We’re a very united team! We always win and lose together.

We had a bad pit stop, but we’ll be back stronger in 7 days!#nevergiveup pic.twitter.com/l4JqudjEQc

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) June 27, 2021