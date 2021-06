Verstappen vota por la continuidad de ‘Checo’

El holandés aseguró que Sergio Pérez «es un gran compañero de equipo» y dejó en claro su deseo de seguir con el mexicano

Redacción

Desde que ‘Checo’ Pérez llegó a Red Bull, la relación con Verstappen se ha mostrado siempre muy buena, y ahora parece solo ha mejorado en las últimas semanas luego de que el piloto de Guadalajara se convirtiera en un factor importante para ayudar al equipo a ganar carreras.

Pérez tiene un contrato por una temporada con Red Bull y Christian Horner, jefe de la escudería, luego del triunfo en Bakú dijo que aún era pronto para hablar de una renovación. El tema volvió a ser tocado en la previa del GP de Estiria de este fin semana, sobre lo cual ‘Checo’ dijo que espera que no existan «contratiempos», a la vez que Pierre Gasly, piloto de AlphaTauri, no tuvo problema en postularse para el asiento del mexicano.

Verstappen fue preguntado sobre su relación con Pérez el jueves en la conferencia de prensa en Spielberg y dejó en claro su postura a favor de que las cosas sigan como están en Milton Keynes.

«Todo va muy bien. Por supuesto que ya conocía a ‘Checo’, pero no como compañero de equipo. Así que siempre es un poco diferente. Creo que hasta ahora ha sido genial. Poder trabajar ahora juntos en la parte delantera (de la parrilla) para obtener los mejores resultados para el equipo, es lo que uno quiere. Así que, por supuesto, me gustaría que esto continuara. Es un gran compañero de equipo y podemos divertirnos mucho. No tenemos que hablar siempre de coches, de reglajes y demás», dijo el líder del campeonato de la F1.

Claro que la presencia de Pérez en posiciones de avanzada puede hacer que en algún momento ambos se encuentren luchando por un lugar en una carrera. Al respecto, Verstappen dijo que la orden del equipo es una sola: «No chocar entre nosotros. Somos libres de correr».

«Sí, exactamente», agregó Pérez sobre el tema. «Creo que está claro que queremos hacerlo lo mejor posible por nosotros mismos, pero al fin y al cabo, el equipo es lo primero. Este año hay campeonatos que conseguir, así que tenemos que seguir trabajando juntos después de cada entrenamiento, después de cada vuelta, y al final conseguir lo mejor para el equipo».