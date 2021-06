Una plaza de toros para toda la vida

Ana María González Rivas hace un llamado a la sociedad queretana para salvar la Santa María de Querétaro

Francisco Pérez

Quien ha gritado un ‘ole’ en la Santa María de Querétaro entenderá el mensaje que Ana María González Rivas quiere hacer llegar a la sociedad queretana. Hija de Nicolás Gonzalez Jáuregui y apasionada de la fiesta brava, sufre por la noticia de una posible venta de la plaza que ha crecido con ella y con Querétaro.

Ana María recuerda con nostalgia el momento en que la sociedad queretana reclamó a su padre por la existencia de un recinto taurino a la altura de la ciudad. Señala que Don Nicolás, como promotor del arte, la tauromaquia y la cultura, respondió a ese llamado y en 1963 construyó un aforo taurino por el que pasaron las más grandes figuras mexicanas y españolas del toreo moderno.

“El exgobernador Manuel González Cosió siempre nombraba a mi papá como promotor de las fiestas del Patronato de Querétaro. Desde esos años trajo arte, teatro, ballet, cultura. Cuando se tiró la Plaza Colon, a mi papá se le ocurrió hacer una capea (tienta) en ese momento salieron personas con una manta pidiéndole a mi papá una Plaza de Toros”.

De esa forma nació la Plaza Santa María de Querétaro, nombrada así por la señora María Rivas, esposa y gran amor de Don Nicolás. Fue el 22 de diciembre de 1963 cuando se escuchó por primera vez el ‘Cielo Andaluz’ en Avenida Constituyes.

El coso taurino queretano adquirió fama internacional por los carteles que don Nicolas González armaba para la afición local. En más de una ocasión logró traer a figuras de la época como Manuel Benítez ‘El Cordobés, Paco Camino, Manuel Capetillo, Miguel Espinoza, y uno de los consentidos de Querétaro, Manolo Martinez.

Son recordadas las tardes que el español Paco Camino y el mexicano Manolo Martinez disputaron el amor de la afición queretana. En el recuerdo quedan las corridas de Navidad que unieron a la sociedad queretana por más de seis décadas, tradición que recuerda con nostalgia Ana María.

“Mi papá fue un amante de su Querétaro. Amaba Querétaro y quedó demostrado dejando la Plaza que les dejo”, señala.

La aficionada señala que para ella es primordial rescatar el recinto taurino, una situación que no depende de ella, pero busca unir a los taurinos queretanos para alzar la voz y salvar la que fuera Caredral del toreo mexicano.

“Hay alternativas, se puede hacer un centro comercial como con la Plaza de Toros de Barcelona. Es necesario que rescatemos este edificio histórico de Querétaro”, señala.

Los ojos de Ana María González se llenan de recuerdos y más de uno se escapa, recuerda las personas y los momentos que han atesorado las paredes de la antigua Plaza, y señala que lo que busca es unidad de la afición para su rescate.

“Pido que nos unamos, que hablemos con autoridades, convoco que estemos unidos con un mismo fin… que la Plaza Santa María siga en Querétaro”.

‘Toda una vida me estaría contigo… no me importa en qué forma’, dice el clásico musical que interpretó Pedro Vargas, toda una vida es el tiempo que la Santa María ha formado parte de la identidad colectiva de Querétaro y es el tiempo que han durado las faenas eternas que vivió su ruedo, porque hay tardes de toros que duran eso… toda una vida.