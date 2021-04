Se convierte en inspiración para los queretanos

Daniela Torres se siente orgullosa y feliz de tocar la vida de las personas con su historia de éxito

Francisco Pérez

La maratonista queretana Daniela Torres vivió uno de los días más especiales tras conseguir la marca para acceder a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. No imaginaba la repercusión que esto podría tener, señaló que se siente afortunada y agradecida por ser inspiración para las personas que le han hecho llegar su cariño, dijo en exclusiva para AM de Querétaro.

«Estoy muy impactada de la repercusión que tuvo el video con mi ‘coach’ y en general el logro. Desde antes había personas que me seguían, pero ayer sí fue como una bomba a raíz del resultado», comentó.

La atleta se llena de alegría al saber que puede ser inspiración para las futuras generaciones.

«Me alegra saber que lo que yo hago le puede servir a otras personas como inspiración. He recibido muchos mensajes muy bonitos de personas que me felicitan y que mi historia los motiva, eso es una parte muy especial que yo no buscaba y pues estoy tocando la vida de otras personas «, comentó.

Dedicatoria especial

Daniela comentó que la emoción que sintió cuando terminó su competencia en buena medida se debió al pensamiento de su madre, fallecida hace seis meses.

«Al cruzar la meta sentí todo ese sentimiento, mi madre, que falleció hace seis meses, quería que yo pudiera lograrlo, entonces el haberlo hecho y el haberla sentido cerca fue un momento muy especial», compartió.

El mensaje que Daniela le da a las personas que se han sentido inspiradas con ella es que la manera de tener éxito es trabajar y ponerse un objetivo claro.

«Hay que ser persistentes y resilientes. Es importante no darnos por vencidos para lograrlo», dijo.