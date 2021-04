Asegura ‘Canelo’ Álvarez que actualmente vencería a Floyd Mayweather

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha ganado su lugar en el boxeoy, tras ya contar con recorrido en el cuadrilátero, no duda de que tienes las armas necesarias para imponerse a Floyd Mayweather, quien le propinó la que hasta ahora es su única derrota.

«Sin duda, sería muy diferente, soy un peleador más maduro, sería una pelea totalmente diferente, con más experiencia. Aprendí bastante. Dije que esto no me iba a parar, quiero ser el mejor del mundo en algún momento, me dolió mucho porque quería ganar, pero Dios sabe porqué hace las cosas», explicó en entrevista con TUDN.

El púgil tapatío habló también de lo que espera de Billy Joe Saundersquien, en teoría, es el mejor rival que podía tener.

«Eso lo veremos el 8 de mayo, pero se supone que sí (es el mejor rival que podía enfrentar), es un peleador que se mueve mucho, zurdo, con experiencia, se supone que es uno de los rivales más difíciles que voy a enfrentar».

LE PONE FECHA A SU RETIRO DEL BOXEO

A sus 30 años, Álvarez se muestra consciente de que en algún momento tendrá que colgar los guantes, aunque también admite que extrañará el camino hacia el ring.

«El ir caminando al cuadrilátero va a ser de los momentos que más extrañe cuando me retire, 7 años más, hablo porque en algún momento me voy a retirar», explicó.