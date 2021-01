Dinenno no enfrentará a Gallos el domingo

Querétaro enfrentará al subcampeón del torneo Guard1anes 2020, el próximo domingo en el Estadio Corregidora

Pumas sufrirá la baja de uno de sus jugadores estrella para el partido contra Gallos Blancos de la Jornada 3. El delantero argentino ha tomado un mayor protagonismo a partir de la salida de Carlos González, que ya es jugador de Tigres de la UANL.

El defensa central argentino de los Pumas, Nicolás Freire, calificó como un “golpe duro” para el equipo, el que no vayan a poder contar con el delantero Juan Ignacio Dinenno para los próximos partidos, debido a una lesión muscular que lo alejará de las canchas por lo menos cuatro semanas.

“Sin duda que es un golpe duro para nosotros, porque Juan aporta no solo en la ofensiva, sino en la defensiva hace un gran trabajo y bueno, tú sales a jugar con esa clase de jugadores en el once inicial, el equipo rival mira la planilla y dice; ¿va a estar Dinenno o no va a estar Dinenno? Entonces sin duda que ha sido un golpe”, reconoció el zaguero sobre la baja de su compatriota, quien marcó 12 goles en la campaña anterior.

