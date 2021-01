Checo Pérez quiere seguir luchando por el podio

Carlos Uriegas

Luego de momentos de incertidumbre, en los que se manejaba un posible alejamiento de las pistas, Sergio Pérez tuvo un gran cierre de temporada, lo que lo llevó a ser contratado por Red Bull, equipo con el que se presentó el día de hoy.

El piloto mexicano comentó que está feliz, ya que desde los 15 años ha trabajado de manera intensa y los frutos están empezando a darse.

“Cuando me pongo mi camisa Red Bull o me tomo una bebida de lata me pongo a pensar ¡Wow, esta es la marca por la cual manejo! Es increíble y difícil de imaginar. Es una oportunidad por la cual he trabajado tan duro – por más de 15 años. Pienso que ha llegado en el momento adecuado, estoy listo para eso y lo tomaré con ambas manos”, explicó Checo en una entrevista a Red Bull tras su primera visita a su nueva casa.