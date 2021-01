Rodgers y Packers eliminan a Rams y son finalistas de la NFC

AP

Aaron Rodgers se cercioró de ser anfitrión de una final de la Conferencia Nacional por primera vez en su carrera digna del Salón de la Fama.

Rodgers lanzó dos pases de anotación y consiguió otro touchdown mediante un acarreo para que los Packers de Green Bay, primeros preclasificados de la Nacional (NFC), derrotaran el sábado 32-18 a los Rams de Los Ángeles en la ronda divisional de los playoffs.

El potente ataque de Green Bay superó a la férrea defensiva de los Rams durante buena parte del duelo. Los Packers no permitieron que Rodgers fuera capturado pese a carecer de su tackle izquierdo David Bakhtiari, elegido All-Pro.

"MVP! MVP!"@AaronRodgers12 will host the NFC Championship for the first time next Sunday. #GoPackGo #NFLPlayoffs pic.twitter.com/oltOm9A6h9

— NFL (@NFL) January 17, 2021