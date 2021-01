Gilberto Cardoso está listo para competir por el boleto olímpico

El judoca queretano Gilberto Cardoso Martínez se alista para reaparecer en torneos internacionales con el objetivo de asegurar su boleto a esa justa deportiva

Redacción

El proceso olímpico rumbo a Tokio se reanudará en 2021.

Por ello, el judoca queretano Gilberto Cardoso Martínez se alista para reaparecer en torneos internacionales con el objetivo de asegurar su boleto a esa justa deportiva.

“Empezamos el año motivados sabiendo que está en mis manos el mayor sueño de todo deportista que son los Juegos Olímpicos”, explicó luego de su entrenamiento en el Parque Querétaro 2000.

Agregó que ha continuado su entrenamiento, y tras su última competencia, en noviembre pasado, y ahora se prepara para su primera competencia del año, el Grand Slam de Tel Aviv a finales de febrero.

La meta de Cardoso Martínez es clara: meterse entre los primeros lugares de judo a nivel mundial.

“Actualmente estoy en el lugar 42 del ranking olímpico; tendría que meterme dentro de los 33 primeros (para asistir a Tokio) considerando que hay países muy fuertes que tienen hasta tres atletas dentro de este ranking como Rusia y Japón, entre otros”, indicó.

A falta de confirmación, tiene en mente realizar varios campamentos de entrenamiento en Europa.

“Quedan bastantes competencias por hacer; prácticamente las que quedaron del año pasado, todavía voy a tener otro Campeonato Panamericano este año (posiblemente en marzo con sede por confirmar), el cual me otorgaría bastantes puntos si es que llego a obtener un buen lugar”, comentó.

Para finalizar, precisó su nivel actual de competencia, y aclaró que ha intentado mantenerse positivo durante la pandemia.

“Técnicamente me siento bien, físicamente siento que me falta un poquito, más que nada por lo que fue la cuarentena, pero estoy entrenando bastante bien, entonces yo pienso llegar en muy buena forma deportiva a estos eventos. Me considero de mente fuerte, yo creo que aproveché esta cuarentena para quitarme un poquito la presión, ya que estaba en competencia cada 15 días, entrenando muy duro, entonces lo aproveché para positivo, despejar un poco la mente y este año vengo con todo”, puntualizó.