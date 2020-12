Checo Pérez es anunciado como piloto de Red Bull

Carlos Uriegas

El piloto mexicano Sergio Pérez continuará en la Fórmula 1, pues firmó con Red Bull Racing para el 2021, luego de que su futuro estaba en duda para el siguiente año en la máxima categoría de automovilismo.

Fue a través de redes sociales como este viernes se dio a conocer la noticia que es un logro más para el piloto mexicano, quien ha tenido altibajos en su carrera como piloto de F1.

Estoy feliz de compartir esto con todos ustedes, en 2021 correremos con Red Bull Racing.

I’m very happy to share this with all of you, we will drive for @redbullracing in 2021 #GivesYouWings pic.twitter.com/vFsEbL5D0C

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2020