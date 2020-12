Verstappen gana la pole para el GP Abu Dabi

AP

El piloto de Red Bull Max Verstappen produjo una última vuelta impresionante y superó a los dos Mercedes para llevarse el sábado la pole para el Gran Premio de Abu Dabi, la última carrera de la campaña en la Fórmula Uno.

Verstappen cerró 0,25 segundo delante de Valtteri Bottas y 0,86 sobre el campeón mundial Lewis Hamilton para su primera pole de la temporada y tercera en su carrera.

“¡Mega, mega vuelta!”, dijo el director del equipo Red Bull Christian Horner por el radio cuando Verstappen cruzó la meta en el circuito Yas Marina.

“Es una larga temporada para todo el mundo y éste fue una gran calificación final para todo el equipo”, dijo Verstappen. “Estamos muy felices y es excelente llegar finalmente después de estar cerca tantas veces en el 2020”.

Bottas iba delante de Verstappen y Hamilton tras sus primeros intentos en la Q3, la última sección de las clasificaciones, y Hamilton entonces parecía en ruta a la 99na pole de su carrera.

When you wait all season to take pole ⏳

And then it happens on the last weekend 🕺#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 @redbullracing @Max33Verstappen pic.twitter.com/corPeREnNZ

— Formula 1 (@F1) December 12, 2020