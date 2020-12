Stuttgart apalea a Dortmund en la Bundesliga

AP

Stuttgart apaleó a Borussia Dortmund 5-1 el sábado para extender a tres partidos la racha sin triunfos de los de casa en la Bundesliga.

El adolescente estadounidense Gio Reyna anoto un gol brillante para emparejar la cuenta 1-1 por Dortmund a los 39 minutos, pero fue el único punto positivo en una tarde para el olvido para el equipo que dirige Lucien Favre.

La victoria fue la primera de Stuttgart sobre Dortmund en 14 años.

Silas Wamangituka puso arriba a los visitantes con un penal a los 27 antes que Reyna empatase tras recibir un balón Raphaël Guerreiro, acomodarlo y elevar un disparo sobre el arquero Gregor Kobel.

Dortmund 1-5 Stuttgart

