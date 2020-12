Bottas toma la pole position en Sakhir

AP

Valtteri Bottas, con Mercedes, tomó la pole position el sábado, aventajando a su compañero de equipo temporario George Russell, para el Gran Premio de Sakhir.

Fue la 16ta pole de Bottas en su carrera. con 0,26 segundos de ventaja sobre Russell, conduciendo un Mercedes por primera vez en ausencia del campeón mundial Lewis Hamilton, y 0,56 sobre Max Verstappen con Red Bull.

“Estoy feliz de haber ganado la pole, pero no fue mi mejor actuación en las clasificaciones”, dijo Bottas, quien tiene cinco poles en la temporada y va por su tercer triunfo.

Pero se vio acosado por Russell, quien hizo la transición desde Williams sin tropiezos.

Charles smashed it out of the park in Q3 ⚾️

Then headed to the pits to watch the end of the session! 📺#SakhirGP 🇧🇭 #F1 @Charles_Leclerc pic.twitter.com/PByg4duBAU

— Formula 1 (@F1) December 5, 2020