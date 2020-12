Raúl Jiménez seguirá bajo la lupa

El delantero del Wolverhampton fue operado con éxito de una fractura de cráneo tras chocar cabezas con el zaguero de Arsenal David Luiz

El delantero de Wolverhampton Raúl Jiménez fue operado con éxito de una fractura de cráneo tras chocar cabezas con el zaguero de Arsenal David Luiz durante un partido de la Liga Premier, informó su club ayer.

Al respecto, Saúl Juárez, jefe del Área de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte de Indereq, aseguró que, si no existieran complicaciones, volvería a las canchas en no menos de tres meses. Sin embargo, el médico advirtió que también existe el riesgo de consecuencias negativas para el delantero, en caso de que la evolución no resultara satisfactoria, explicó a AM de Querétaro

“Raúl tiene la ventaja de ser un joven deportista. Yo tengo fe en que su cuerpo responda bien a todos los tratamientos que se le den en Inglaterra. Le ayudará mucho su juventud”, dijo Juárez.

Jiménez y Luiz chocaron al saltar por un balón en un tiro de esquina en los primeros compases del duelo que los Wolves ganaron 2-1 el domingo. El atacante mexicano fue sacado de la cancha en camilla, recibió oxígeno y fue trasladado a un hospital.

“Los casos de fractura evolucionan de cuatro a seis semanas. Si siguiéramos ese patrón, Raúl tendría que estar

en reposo hasta seis semanas. Posteriormente vendría una rehabilitación para estimular los movimientos que

se deben de tener. Yo calculo que estaría regresando a entrenar en tres meses”, sostuvo el médico y aseguró que

siempre será primordial el tiempo que se le dé descanso a quien ha sufrido de una lesión así. Forzar la recuperación de un jugador puede ser riesgoso. Algunos futbolistas que siguieron su carrera tras una lesión craneal son Claudio

Pizarro, del Bayern Múnich, con una recuperación de tres meses, y Peter Cech, del Chelsea, con una recuperación

de cuatro meses.