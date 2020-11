Hamilton logra su 98ta pole; saldrá 1ro en Bahréin

AP

Lewis Hamilton, campeón de la Fórmula Uno, estableció una marca y amplió otra el sábado. Consiguió el mejor tiempo en el circuito de Bahréin y logró la 98va pole position en su carrera.

El británico, siete veces monarca de la F1, dominó la clasificación y aseguró la primera posición de largada con un tiempo de 1 minuto, 27,264 segundos con iluminación artificial.

“Hicimos un trabajo realmente bueno de la noche a la mañana. Yo estaba realmente contento con el auto desde la salida”, dijo el veterano piloto. “Simplemente no cometí errores”.

Hamilton finalizó unas tres décimas de segundo adelante de Valtteri Bottas, su compañero en Mercedes, y con unas cuatro décimas de ventaja sobre Max Verstappen, de Red Bull.

Bottas creyó que la diferencia respecto de su compañero había sido menor.

“Me sorprendí cuando vi su ventaja”, comentó el finlandés. “Definitivamente tuve la velocidad pero todavía no he perfeccionado todo”.

En cambio, Verstappen se mostró resignado a marchar a la sombra de Mercedes.

Here's how the drivers will line up when the lights go out on Sunday

Who's your pick as an outsider for a points finish? 🤔📲⬇️#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/s9sp7RcoUl

— Formula 1 (@F1) November 28, 2020