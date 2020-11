Aguinaga destaca virtudes de Valencia

El exfutbolista aseguró que el ‘Tren’ puede aportar experiencia y liderazgo al equipo queretano

Carlos Uriegas

Alex Aguinaga, referente del futbol ecuatoriano en México, destacó el talento y la fortaleza mental de Antonio “Tren” Valencia, su calidad, su profesionalismo y el aporte que dará a los Gallos Blancos de Querétaro.

“Hace un año en un partido de Ecuador-México le decía que la posibilidad del futbol mexicano le podía venir muy bien. Toño prácticamente venía saliendo del Manchester United y aunque decidió ir primero a Liga de Quito en Ecuador, hoy llega a Gallos”, destacó.

Aguinaga destacó el profesionalismo de Valencia.

“Antonio trabaja muy fuerte, es un tipo que mentalmente no se cae, por algo logró estar tantos años en Inglaterra y no cualquiera llega a ser capitán del Manchester United.

Ante los posibles cuestionamientos por la edad de su paisano de 35 años, Aguinaga puso el ejemplo de Cristiano Ronaldo quien tiene la misma edad o a Zlatan Ibrahimovic, quien con 39 años sigue luciendo su calidad en Italia.

“Ahora Toño ya no juega tanto por las bandas, terminó siendo un contención con mucha salida, con gran técnica, con buena pegada de media distancia y no ha perdido su velocidad. Ha aumentado su capacidad anaeróbica y en Liga de Quito lo hizo muy bien en la contención, por lo que podrá aportar a Gallos y hacer buenas cosas con Jefferson Montero quien también se incorpora al Querétaro”, mencionó el ex jugador del Necaxa.

El referente del futbol de Ecuador en México dijo que con la llegada de Valencia pudiera haber un símil con Ronaldinho quien llegó y brilló en Gallos y aprovechó para desearle éxito a su paisano.

“Puede ser un caso similar con Toño al de Dinho, quien tuvo grandes momentos y brilló con Gallos, ojalá con Toño pase algo similar y que rinda lo que se espera de él. Le deseo mucho éxito”, subrayó el ex seleccionado ecuatoriano.

Gallos oficializa fichaje

Como lo adelantó AM de Querétaro, a través de un video, Gallos reveló que Antonio Valencia es su nuevo jugador.

Con ello, se convierte en el tercer fichaje del conjunto queretano, de cara al siguiente torneo.

Javier ‘Chicharito’ Hernández subió un video dándole la bienvenida a territorio mexicano.

“Maradona, imposible de marcar”

Alex Aguinaga tuvo que enfrentar a Maradona en la cancha y recordó el liderazgo, la magia y lo que significó enfrentarlo.

“Tenía un enorme liderazgo para su equipo, era un genio, un mago de la pelota, sin miedo a las patadas aguantaba todo, era imposible de marcar de manera leal. Me toco convivir más fuera que dentro de la cancha. Un tipazo que sufrió cayó y pagó”, recordó Aguinaga, quien lo enfrentara defendiendo a la selección de Ecuador a finales de los ochenta.

Fuera de la cancha compartió el recuerdo de una cascarita que no pudo jugar con el 10 en Aguascalientes.

“En 2008 yo estaba en Aguascalientes y salía de una comida en un hotel y en el estacionamiento vi llegar una camioneta del Necaxa, me acerque a saludar pensando que era uno de los choferes y de pronto baja Diego con Alejandro Bocardo, directivo del Necaxa, ellos venían de una cascarita y me dice: –¿Por qué no fuiste a jugar?- Porque no me invitaron, no sabia que estabas acá, le contesté. -Hubieras venido, no tenía con quien hacer una pared-, me contesta mientras empezaba a reír”, recordó con alegría Aguinaga.