Trenecito Valencia inspira sueños y espionaje

Un fan coleccionista logra que le firme una camiseta de su ex equipo Manchester United, al aterrizar

en la Ciudad de México

Héctor Quispe

Una selfie vale más que mil palabras, pero el detrás de cámaras puede resultar muy complicado o peligroso. No le importó a Mariano Alcocer.

El chico de 19 años que vive en la Ciudad de México confiesa la labor de espía secreto que diseñó para aproximarse a uno de sus ídolos, Antonio “El Trenecito” Valencia.

“Tenía mi camiseta de Manchester United. Yo colecciono jerseys de estrellas. Chequé que el único vuelo de Quito a México era a las 5:45 am. Llamé a la aerolínea. Le pedí a la señorita que me pusiera al lado de Antonio Valencia Mosquera. Me dijo que no me podía dar informes, pero respondí que era mi amigo. Accedió. Pero no compré. Así llegué a él”, expuso con donaire. Lo compartió en Twitter.