Nace una leyenda, afirma Codesal

Recuerda el silbante que estuvo muy cerca de Diego Maradona en México 86 e Italia 90

Carlos Uriegas

Edgardo Codesal puede presumir que vio de cerca a Maradona, quizá desde el mejor lugar posible, una cancha de futbol. El ex árbitro mundialista, quien intentara calmarlo en la final de Italia 90, comentó que con la partida de Diego Armando nace una leyenda del futbol mundial.

“Enterarme de la muerte de Maradona me causa una gran tristeza, ya que se va uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Hoy el futbol está de luto”, comentó el doctor Codesal.

El ex silbante avecindado en Querétaro prefiere recordar al futbolista más que a la persona, en aquella época cuando lo tuvo tan cerca en dos Copas del Mundo.

“Tuve la fortuna de verlo en la cancha en dos Mundiales. En una fue campeón del Mundo y en otra fue finalista. Lo vi muy cerca hacer cosas que me impactaban. He tenido la fortuna de ver a muchos jugadores, pero lo que hizo él y Pelé son algo incomparable, ya que no sólo mostraban su gran talento con el balón en sus píes, si no que eran capaces de hacer jugar a todo su equipo”, definió Edgardo Codesal.

El ex silbante recordó la semifinal de México 86 en la que fue cuarto oficial y Argentina enfrentó a Bélgica.

“Al terminar los himnos juntó Diego a su equipo y ver cómo arengaba a su equipo y cómo lo alentaba era contagioso, los motivaba y hacía jugar, algo que pocas veces he visto. Me quedo con ese recuerdo del extraordinario futbolista que fue y hoy nace una leyenda que perdurará por siempre”, destacó.

¿Qué le dijo a Maradona en la Final de Italia 90, en el volado y durante el partido entre Argentina y Alemania?

“A partir de hoy no volverá a hablar de la persona, sólo del jugador, de la fortuna de haberlo visto jugar, de verlo hacer coas que eran irreales, ver cómo se quitaba a los defensores, ver cómo tocaba el balón en un pequeño espacio, algo que sólo un privilegiado podía hacer”, compartió Codesal.

¿Si tuviera enfrente a Maradona qué le diría?

“Es difícil, pero sí me dio pena todo lo que ha tenido que vivir, lo que ha pasado en los últimos tiempos; una cosa es el jugador y otra la persona. Recuerdo que en la final, en el sorteo (volado) vi que estaba enojado y lo quise ayudar a calmarlo, que se dedicara a jugar pero me dio pena que no entendiera mi mensaje”, dijo el árbitro central de aquella final en Italia 90.

Al Maradona futbolista que vio en México 86 le diría que le gustaría seguir gozando con su futbol.

“En la final contra Alemania estuve en la platea junto al árbitro argentino Carlos Espósito viendo la final contra Alemania y gritamos los goles de Argentina como propios. El Estadio Azteca tiene la gran fortuna de haber visto a los dos más grandes futbolistas de la historia coronarse campeones del mundo: Pelé y Maradona”, finalizó el doctor Codesal quien dijo que hoy el futbol mundial está de luto.