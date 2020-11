El mundo reacciona a la muerte de Diego Maradona

“Gracias Dios, por el futbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2 Inglaterra 0”, esas palabras fueron expresadas por el narrador uruguayo Víctor Hugo Morales la tarde del 22 de junio de 1986. Fueron inmortalizadas y trascendieron el tiempo, sirvieron para homenajear el futbol, y a Maradona. Hoy el mundo del futbol, del espectáculo y de la política se expresa por la pérdida del que muchos consideran el más grande jugador de futbol de la historia.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró en su tuit: “Fuiste el más grande de todos“; y publicó una foto con Diego Maradona.

The world lost one of the greatest soccer players that ever lived Diego Maradona. It was one of the thrills of my life when I got to meet him. Rest In Peace my friend and my prayers go out to his family. 🙏🏾 pic.twitter.com/SgQvij7a72

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 25, 2020