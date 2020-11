Queretana logra beca deportiva en estados unidos

Su secundaria y preparatoria la curso en la escuela de Talentos Deportivos de Indereq

Sofía Guadalupe Mojica Gualito, atleta queretana que compite en las pruebas de disco y bala, consiguió una beca para seguir con seguir con sus estudios en la Liberty University en Virginia, Estados Unidos, gracias sus destacados resultados en el deporte.

Sofía probó suerte desde muy pequeña en varias disciplinas, pero fue el atletismo el deporte que la enamoró, además de que tuvo como ejemplo lo realizado por su hermana Liliana Naomi en lanzamiento de bala, y que está por terminas su licenciatura en Estados Unidos.

“La gimnasia me gustaba mucho pero sentía que las personas no eran parecidas a mí, yo era más tosca, y ellas eran muy tímidas y en el voleibol yo me desesperaba mucho porque era en equipo y si una persona no hacía bien una cosa ya el equipo perdía entonces me desesperaba y lloraba mucho en el voleibol”, recordó Sofía Mojica.

Agregó que “decidí dejar eso y meterme al atletismo que es individual, tú haces tus propias cosas, tus propios logros y también por la convivencia, ahí todos ya son más como yo”.

Su secundaria y preparatoria la curso en la escuela de Talentos Deportivos. Dentro de sus logros se encuentran dos medallas de oro, dos platas y un bronce en cuatro ediciones de Olimpiada Nacional, además destaca su quinto lugar conseguido en el Texas Relays de 2019.

“Antes de entrar a la secundaria yo ya hacía bala, pero cuando entré a la secundaria mi entrenador me metió a disco, quería que fuera mi prueba principal y lo es ahorita. Para mí, disco es más técnico que la bala, entonces en mi primer año de secundaria pase a Olimpiada Nacional pero solo en bala, me acuerdo que fue en Nuevo León, me fue muy mal al quedar en octavo pero en mi siguiente Olimpiada gané dos oros en bala y en disco, al venir de abajo di la sorpresa en Cuernavaca 2016”.

En cuanto a su experiencia fuera del país, explicó que “una competencia que me marcó mucho fue el Texas Relays porque eso fue un impulso para mí al saber que estoy en quinto lugar con un país de primer mundo, donde hay atletas súper buenos”.

Por su parte, Liliana Naomi tiene tres años estudiando en Estados Unidos, la licenciatura en Kinesiología y este semestre se gradúa; en 2021 iniciará su maestría en entrenamiento deportivo y ya tendrá la compañía de su hermana.

“Obviamente nos une muchísimo el deporte porque conectamos más y tenemos más temas de conversación, anécdotas y todos los viajes que hemos hecho juntas, eso nos ha unido muchísimo”, compartió Liliana.

Sofía tiene en mente estudiar Biomedicina, y considera que “es un orgullo representar a Querétaro, y ser 100 por ciento queretana”.