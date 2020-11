La Real Sociedad no afloja y recupera liderato en España

AP

Ante los continuos problemas del Real Madrid y el Barcelona, la Real Sociedad está haciendo lo posible por mantenerse entre los equipos que aspiran al título de La Liga Española y retar a las dos grandes potencias.

La Real se mantuvo intratable tras el parón internacional y derrotó el domingo 1-0 al Cádiz como visitante para encadenar su sexta victoria consecutiva y mantenerse en la cima con tres puntos de ventaja.

Gracias al tanto del delantero sueco Alexander Isak en el segundo tiempo, el conjunto vasco quedó como único líder tras 10 partidos.

“La clasificación ahora no me dice nada, hay que esperar a que queden cinco jornadas, ahora no vale de nada”, dijo el técnico donostiarra Imanol Alguacil.