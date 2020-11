Chelsea se impone a Newcastle en la Premier, es líder

AP

Tammy Abraham anotó su tercer gol consecutivo por Chelsea, que venció el sábado 2-0 a Newcastle para asumir temporalmente la punta en la Liga Premier inglesa.

Chelsea se colocó arriba a los 10 minutos cuando Federico Fernández pateó el balón hacia su propia red y el gol fue dado pese a las protestas de Fernández de que había sido empujado por cuando llegaba el centro de Mason Mount.

Timo Werner se fue en blanco ante el arco, fallando una oportunidad y viendo otro esfuerzo anulado por posición adelantada. Pero el alemán tuvo mejor suerte como proveedor, superando a dos defensores de Newcastle antes de dar el pase para que Abraham anotase el segundo de Chelsea a los 65 minutos.

— Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) November 21, 2020