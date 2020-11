Busca el queretano Cardoso su boleto a Tokio

El judoca queretano se dice listo para buscar la medalla que lo ponga con pie y medio en los Juegos Olímpicos

Carlos Uriegas

Gilberto Cardoso ya está en Guadalajara para enfrentar el Campeonato Panamericano de Judo y acercarse aún más al boleto que lo lleve a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Bajo estrictas medidas sanitarias y encerrado en la habitación del hotel en espera del resultado de la prueba PCR, Gilberto comentó al AM de Querétaro que está mentalizado para obtener una medalla.

“Me siento bien, llego mentalizado y concentrado para salir a darlo todo y ganar una medalla que me permita casi asegurar mi lugar en los Juegos Olímpicos. Me hubiera gustado tener alguna competencia previa, pero por la contingencia no fue posible”, comentó desde Guadalajara el judoca de 21 años.

Al preguntarle sobre el rival más peligroso que pudiera enfrentar, Cardoso advirtió que en un torneo panamericano esta lo mejor del continente por lo que no hay rival sencillo y no debe de confiarse.

“De los que se han inscrito ninguno es fácil, todos están fuertes. Aún no sale la gráfica, pero el que me toque será fuerte no me pudo confiar, hay dos canadienses, el cubano, el brasileño, un peruano, otro fuerte de Costa Rica, y el de Argentina. Me siento fuerte física y mentalmente para darlo todo en viernes”, detalló el judoca.

Cardoso dijo que en el Panamericano hay medidas sanitarias como el uso obligatorio de

cubrebocas, la toma de temperatura, el uso de gel.

“Había que llegar con una prueba negativa a COVID y además acá toman otra. Me acaban de hacer le prueba de PCR y estaré 24 horas sin poder salir de mi habitación en lo que sale el resultad de la prueba, es algo que están haciendo con todos los atletas, entrenadores”, comentó Gilberto Cardoso quien aclaró que sólo se podrán quitar el cubrebocas para los combates.

El judoca queretano el domingo sabrá si estará tocando la puerta de Tokio; cuatro combates son los que habrá de sortear en el Domo del Code Alcalde de Guadalajara para aspirar a la medalla panamericana.