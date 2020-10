Roglic recupera liderato tras ganar 10ma etapa de la Vuelta

AP

El campeón defensor Primoz Roglic quitó la maglia roja de líder al ecuatoriano Richard Carapaz después de conquistar una etapa por tercera vez en la Vuelta a España con un cierre cuesta arriba en sprint el viernes, en la 10ma etapa.

Roglic se abrió paso hacia el frente del pelotón antes de arremeter en los últimos metros del ligero ascenso hasta la meta y llevarse una ruta mayormente plana de 185 kilómetros (115 millas) que bordeó la costa de Cantabria en el norte de España.

El líder que compite por el equipo Jumbo-Visma igualó a Carapaz en la tabla general. El esloveno inició la etapa 13 segundos detrás del ecuatoriano de 27 años del equipo Ineos.

Parecía una jornada en que los aspirantes al título evitarían meterse en problemas y dejarían a los velocistas pelearse el triunfo. En vez de eso, Roglic rebasó a Carapaz y al resto del grupo.

“Nunca resulta fácil ganar, pero tenía las piernas para hacerlo”, dijo Rogic. “Realmente no cambia las cosas para nuestro equipo. Sólo tenemos que mantener el ímpetu”.

