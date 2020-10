Querétaro, con potencial para crear atletas de primer nivel: Iridia Salazar

Iridia Salazar le ha entregado triunfos deportivos a México y formación integral a niños y jóvenes queretanos. La medallista olímpica considera que la entidad tiene todo el potencial de entregar grandes atletas al país.

En el mismo sentido celebra a Querétaro, su calidad de vida, sus deportistas y el potencial para ser punta de lanza en diferentes ambitos de la sociedad.

“Yo me siento queretana, me han acogido de una menra cariñosa, lo siento mi estado. Me honro de ser una mujer productiva en el estado, aportando muchas medallas. Hemos tenido atletas con participación queretana en Juegos Olímpicos, son varios chicos que han escalado hasta la justa olimpica”, comentó la taekwondoín.