‘La lucha es el deporte número 1 en querétaro’

Alexis Olvera asegura que ‘nació en el colchon de lucha’, lo dice con el orgullo de una herencia deportiva que corre por sus venas. En su familia hay deportistas y son muy ‘luchadores’.

Sobre el reconocimiento que se le hizo hace unos días, asegura que es gracias al esfuerzo de años y al sacrificio, que se ha convertido en su vida, en su pasión.

“Estoy emocionado, siempre que compites lo haces para ganar, pero dudaba. Todavía no he hecho ni la mitad de lo que me gustaría lograr, había muy buenos entrenadores, la competencia no era facil”, comentó el galardonado entrenador.