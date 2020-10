Queretana consigue resultado histórico con el equipo mexicano en Polonia

AP

Resultado histórico consiguió el equipo mexicano que vio acción en el Medio Maratón en Gdynia, Polonia.

A destacar la participación de la corredora queretana Daniela Torres Huerta que terminó con un tiempo de 1:10:22.

El equipo femenil consiguió el quinto lugar, y es la mejor actuación mexicana en Campeonatos Mundiales. Además de Daniela Torres, compitieron Úrsula Sánchez que terminó la ruta en 1:10:19; Andrea Ramírez con 1:10:20; y Brenda Flores con 1:10:36. Es decir, las mexicanas terminaron dentro de las primeras 25 de un total de 60 corredoras.

Las marcas que realizaron las colocan dentro de las ocho únicas atletas que han corrido por debajo de 1:11:00 el medio maratón.

“Me siento muy bien preparada, muy fuerte físicamente entonces el objetivo es correr por debajo de una hora 12 minutos, estoy comprometida a cumplir el objetivo”, comentó Daniela Torres antes de la competencia, por lo que su meta se logró.

El primer lugar fue para Peres Jepchirchir de Kenia con 1:05:16; La alemana Melat Yisak Kejeta se ubicó en el segundo con 1:05:18, y completó el pódium la representante de Etiopía Yalemzerf Yehualaw con 1:05:19.

En la rama varonil, México se ubicó en el lugar 12 por equipos. José Luis Santana y Juan Joel Pacheco lograron su mejor marca personal con 1:01:11 y 1:01:20, respectivamente. Mientras que Jesús Esparza finalizó con un tiempo de 1:04:35.

Four years after her first #WorldHalfMarathon title, Peres Jepchirchir wins gold for Kenya once more 🇰🇪

Relive her world record-breaking race here 👇 pic.twitter.com/tSXq3Pl4UY

— World Athletics (@WorldAthletics) October 17, 2020