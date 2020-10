Ulissi gana 13ra etapa con sprint; Almeida aún líder en el Giro de Italia

AP

Diego Ulissi cerró a velocidad para llevarse la victoria en la 13ra etapa del Giro de Italia el viernes, mientras que João Almeida retuvo el maillot rosa de líder general.

Ulissi, un ciclista italiano del UAE Team Emirates, se lanzó en un sprint a unos 600 metros de la meta y superó a Almeida y a Patrick Konrad al final de una ruta mayormente plana de 192 kilómetros (119 millas) de Cervia a Monselice.

El tramo final de la etapa ofreció dos ascensos categorizados.

Dos de los principales velocistas, Peter Sagan y Arnaud Démare, fracasaron en el último ascenso.

Se trató de la segunda victoria de Ulissi en el Giro de este año y su octava en general. Venció a Peter Sagan para llevarse la segunda etapa.

When the road is opening in front of you, the sprint is coming! Giro, Stage 13

Quando la strada si apre davanti a te, lo sprint sta arrivando! Giro, Tappa 13#Giro pic.twitter.com/q4OazGBbPj

— Giro d'Italia (@giroditalia) October 16, 2020