Joe Morgan, leyenda de los Rojos, fallece a los 77 años

AP

Joe Morgan, el segunda base que fue la chispa de la Gran Maquinaria Roja y el prototipo de pelotero de la era de los terrenos de juego sintéticos en el béisbol, ha fallecido. Tenía 77 años.

Morgan falleció el domingo en su residencia de Danville, California, informó el lunes un portavoz de la familia. El miembro del Salón de la Fama padecía de polineuropatía, un trastorno de los nervios periféricos.

El deceso de Morgan es el más reciente de varias leyendas del béisbol este año: Whitey Ford, Bob Gibson, Lou Brock, Tom Seaver y Al Kaline.

Morgan fue proclamado como el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en dos ocasiones. También fue seleccionado para 10 ediciones del Juego de Estrellas y ganó cinco Guantes de Oro a la excelencia defensiva.

