Filippo Ganna se lleva primera etapa del Giro

El recién coronado campeón mundial Filippo Ganna ganó la primera etapa del Giro de Italia el sábado, venciendo por 22 segundos a Joao Almeida en la contrarreloj cuesta debajo de 15,1 kilómetros en Palermo.

Mikkel Bjerg fue tercero con el mismo tiempo que Almeida.

Geraint Thomas, también del Ineos Grenadiers, fue el más rápido entre los favoritos generales. El británico fue cuarto, 23 segundos detrás de Ganna, pero al menos 26 segundos delante de sus principales rivales.

Ganna, que compite con el equipo Ineos Grenadiers, se convirtió recientemente en el primer italiano en ganar la contrarreloj en el campeonato mundial de ciclismo de ruta, que se realizaron en Italia.

El ciclista de 24 años cambia ahora esa camiseta multicolor por la rosa del líder general del Giro.

Hoy yo sabía que era uno d ellos favoritos, pero traté de mantener la calma”, dijo Ganna. “Lo logramos, qué resultado grande y qué emoción ponerme la Maglia Rosa en mi primer Giro, algo que es un buen augurio para el resto de la carrera”.

