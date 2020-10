Everton vence 4-2 a Brighton en la Premier

AP

James Rodríguez anotó dos veces y asistió a su compatriota colombiano Yerry Mina en otro, y Everton venció el sábado a Brighton 4-2, para su cuarta victoria consecutiva para arrancar la temporada en la Liga Premier inglesa.

Junto con su avance en la Copa de la Liga, Everton lleva su mejor comienzo de campaña desde el siglo XIX, con siete triunfos en siete partidos. Everton, que ganó por última vez el campeonato inglés en 1987, encabeza la tabla.

Everton tiene el máximo anotador en las cinco mayores ligas de Europa luego que Dominic Calvert-Lewin anotó de cabeza a los 16 minutos para poner arriba a los anfitriones con su noveno gol de la temporada en todas las competencias.

El arquero Jordan Pickford tuvo la culpa en el gol de la igualada de Neal Maupay, cuando no retuvo una volea de Leandro Trossard que rebotó en el césped.

Pero los colombianos le rescataron cuando el tiro libre de Rodríguez fue rematado de cabeza por Mina en el alargue de la primera mitad.

Rodríguez entonces aumentó su cuenta a tres goles desde que llegó del Real Madrid con un par de remates junto al poste en la segunda mitad tras centros de Alex Iwobi y Abdoulaye Doucoure.

Yves Bissouma anotó el otro de Brighton con una excelente volea.

3️⃣ games at Goodison 🔵

3️⃣ goals ⚽️

3️⃣ assists 🅰️@jamesdrodriguez is making himself at home. 💙 pic.twitter.com/LTWBnTS2t8

— Everton (@Everton) October 3, 2020