Hamilton logra la pole en Rusia y se acerca al récord

Lewis Hamilton dio otro paso el sábado rumbo al récord de victorias en la Fórmula Uno al asegurar la pole position para el Gran Premio de Rusia, después de que apenas evitó una eliminación prematura gracias al choque de Sebastian Vettel.

Hamilton impuso una marca de la pista con un minuto, 31,304 segundos, para superar a Max Verstappen de Red Bull por 0,563 segundos y asegurar su quinta pole consecutiva.

Hamilton puede llegar a los 91 triunfos en su carrera el domingo e igualar el récord de Michael Schumacher.

