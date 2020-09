Director de Tour de Francia da positivo a Covid-19

Christian Prudhomme, exciclista y actual director del Tour de Francia, dio positivo a una prueba de Covid-19

REDACCIÓN

La carrera por etapas más importante del ciclismo mundial celebra una de sus ediciones más atípicas de su historia. En el día de descanso que tuvo la competición ayer, los organizadores y ciclistas pasaron pruebas del virus para poder seguir en competición. El resultado, todos los ciclistas limpios, y su organizador, positivo por Covid-19.

El director del Tour señaló que su plaza será tomada por François Lemarchand. “Salgo del Tour por ocho días”, declaró Christian Prudhomme, que es asintomático.

El ex ciclista profesional francés destacó la limpieza y rigidez con la que viven los participantes en el tour la prueba. “Los ciclistas viven como monjes, lo que no es mi caso. Es por ello que no estoy en la burbuja de la carrera y no tengo contacto con los corredores”, señaló.

Sobre el posible origen del contagio, comentó que “según las explicaciones que me han dado, acabo de ser contagiado”.