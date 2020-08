El día que ‘Messi’ le ganó a ‘Coronavirus’

Apenas se anunció el deseo de Messi de dejar a su equipo, se convirtió en la palabra más buscada de la web mundial… incluso sobre ‘Coronavirus’

Ayer, 25 de agosto, la estrella mundial del futbol, Lionel Andrés Messi, anunció su deseo de dejar al equipo que ha sido su casa por 20 años, el Futbol Club Barcelona. Esta noticia sacudió al mundo del futbol, lo mismo que a miles de portales de noticias en internet. Según información de ESPN MX, el buscador Google reportó que el nombre ‘Lionel Messi‘ fue más buscado que ‘Coronavirus’.

Google Trend informó que durante varias horas la palabra ‘Messi‘ alcanzó las 75 por ciento de búsquedas en internet, superando así a la palabra ‘Coronavirus’ que tenía un margen de 60 hasta 100 por ciento de las búsquedas en los últimos días.

De momento no hay información confirmada por ningún medio oficial sobre la salida consumada del astro argentino, aún así no ha parado el flujo de información en relación a esta noticia que ha sacudido internet, no solo en los portales deportivos.