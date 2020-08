Con gol de Coman, Bayern conquista la Champions sobre el PSG

AP

Kingsley Coman llevó el domingo al Bayern Munich a su sexto título de la Liga de Campeones al anotar ante el Paris Saint-Germain, club en que jugó durante su infancia, para sellar una victoria de 1-0 en la primera final que se disputa sin aficionados.

Mientras el Bayern ganaba su primera final desde 2013, el PSG aún no ha podido alzar la copa europea pese a que ha invertido 1.000 millones de dólares en jugadores en nueve años.

Más de 500 millones de dólares fueron destinados para Neymar, Kylian Mbappé y Ángel Di María, pero el PSG lució muy por debajo de su nivel e inofensivo ante unos gigantes bávaros que se vio más seguro en el mayor escenario del fútbol para clubes de Europa.

