Los dos lados de la moneda en la vuelta de la Champions

El regreso de la Champions League se hará en Lisboa, al retomarse los partidos pendientes de la vuelta de octavos de final, para de ahí jugarse los cuartos de final y las semifinales a un solo partido

Redacción

Las ligas más importantes del futbol europeo ya detuvieron su actividad, pero aún queda mucha acción por ver en el viejo continente.

Después de meses de inactividad, la Liga de Campeones de la UEFA se prepara para volver a retomar su temporada 2019-2020, tras especulaciones de lo que habría sido su futuro.

Fue hace un mes que el comité ejecutivo de la UEFA acordó en una reunión a distancia que esta edición se mantiene vigente, solo que con un formato extraordinario por la situación actual y un calendario más apretado para no retrasar demasiado el arranque de la Champions 2020-2021.

El regreso de la Champions League se hará en Lisboa, al retomarse los partidos pendientes de la vuelta de octavos de final, para de ahí jugarse los cuartos de final y las semifinales a un solo partido, en vez de la ida y vuelta a la que nos tenían acostumbrados.

Una vez hecho esto, se jugará la final en el Estádio do Sport Lisboa del Benfica, uno de los dos recintos que serán utilizados en la capital portuguesa (el otro es el Estadio José Alvalade del Sporting CP), en una medida que nos recuerda a la burbuja de la NBA en Orlando.

Pero ¿cómo llegan los equipos sobrevivientes a este regreso de la Champions League? Aquí analizaremos un poco sobre la actualidad de los equipos.

Los que buscan llegar a cuartos de final

Juventus vs Lyon

La “Vecchia Signora” viene de ganar la Serie A, con su noveno scudetto consecutivo y el trigésimo sexto en su historia, ampliando su dominio en Italia, por encima de las coronas que el Inter de Milán (16) o el Milan (15) poseen.

Sin embargo, no se puede negar que el equipo no se encuentra en su mejor momento, pues perdieron la Copa Italia contra Napoli y Cristiano Ronaldo no pudo consolidarse como el máximo goleador de la temporada en Italia.

El torneo local era una obligación, ahora queda la obligación de la Champions, el torneo por el cual CR7 fue contratado en 2018 por la Juventus.

A pesar de que la ida la perdieron por la mínima diferencia, la ventaja del equipo de Maurizio Sarri es que el Lyon viene de inactividad tras la cancelación de la Ligue 1, una de las pocas competencias europeas que no regresaron.

El Olympique de Lyon, sin partidos de Liga, solo ha tenido la final de la Copa de la Liga de Francia contra el París Saint-Germain. Fuera de eso, no cuenta con el mismo recorrido que su rival.

Con un contrincante que no ha entrado completamente en calor, además de que la Champions es un torneo en el que Cristiano Ronaldo se siente muy cómodo, hay posibilidades de dar la vuelta y avanzar a octavos de final.

Juventus vs Lyon juegan el viernes 7 de agosto a las 14:00.

Manchester City vs Real Madrid

Dos panoramas distintos en esta llave. Pese a que perdieron la Premier League ante el Liverpool, el Manchester City llega con energías renovadas, luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) les retirara su suspensión de dos años en competencias europeas.

Si bien los Citizens van a tener que pagar una multa por violar el fair play financiero, el castigo les fue revocado y podrán jugar la siguiente edición de la Champions League. Esa concentración, junto con su ventaja 2-1 contra el Real Madrid, es un aliciente para que Pep Guardiola y compañía aspiren a, por fin, llevarse la Orejona.

Sin embargo, Guardiola no podrá contar con Sergio “Kun” Agüero, quien se lesionó de la rodilla izquierda el pasado 24 de junio, por lo que tuvo que ser operado, descartándose su presencia para este partido.

El Real Madrid viene de ganarle LaLiga a su acérrimo rival el Barcelona, pero el positivo que dio Mariano por coronavirus durante el receso merengue, los deja sin un elemento menos.

Esto también se le suma las dudas alrededor de Eden Hazard, quien llegó como el flamante refuerzo de la temporada, pero que no ha podido demostrar todo su poderío por las lesiones, incluida la más reciente, por molestias del tobillo que lo aquejan desde noviembre.

Zinedine Zidane deberá contar con menos talento humano para tratar de buscar la remontada y avanzar a cuartos de final.

Manchester City vs Real Madrid juegan el 7 de agosto a las 14:00 horas.

El ganador del Real Madrid contra Manchester City se enfrentará al vencedor entre la Juventus y el Lyon el próximo sábado 15 de agosto.

Bayern Múnich vs Chelsea

Una de las series que lucen más complicadas de cambiarse. El Bayern, que viene de ser campeón de la Bundesliga con cierta comodidad, pues tiene ventaja de 3-0 en la ida contra el Chelsea.

Los bávaros, si bien detuvieron actividades para tomarse dos semanas de vacaciones tras el final de la Bundesliga, no han perdido el ritmo y ya vencieron 1-0 al Marsella en un partido amistoso.

El equipo de Múnich se consolida como uno de los serios candidatos a llevarse esta edición atípica de la Champions League, ante un Chelsea que ha dado buenos tintes en la Premier League y consiguió otra clasificación a la edición 2020-2021.

Sin embargo, lo abultado del marcado hace que su remontada parezca algo lejano y el Bayern ya esté pensando desde estos momentos en finiquitar el resultado y pensar en los cuartos de final.

Bayern Múnich vs Chelsea se enfrentan el 8 de agosto a las 14:00 horas.

Barcelona vs Napoli

Es una última llamada de atención para Lionel Messi y compañía, que se quedaron este año sin LaLiga y sin la Copa del Rey.

Con un equipo mermado anímicamente y que fue duramente criticado por venir de más a menos desde el regreso del futbol español, el Barcelona tiene una última oportunidad de conseguir un título en la campaña 2019-2020 que les ayude a mejorar su panorama.

La ida contra el Napoli la igualaron 1-1, pero no podrán contar con Arturo Vidal, quien se había llevado una tarjeta roja en el partido de Champions.

Los napolitanos de Gennaro Gattuso tampoco se encuentran en las condiciones óptimas, al terminar en el séptimo puesto de la Serie A, aunque lograron su clasificación a la siguiente edición de la Europa League.

El equipo poco pudo hacer para subir posiciones en el futbol italiano, lo que se presenta como una posibilidad del Barcelona para llevarse el triunfo y tratar de darle mejor rumbo a esta temporada.

Barcelona y Napoli juegan el 8 de agosto a las 14:00 horas.

El ganador del partido entre Napoli o Barcelona irá contra el vencedor del cotejo entre Chelsea y Bayern Múnich el viernes 14 de agosto.

Los que ya andan en cuartos de final

Atalanta vs París Saint-Germain

El Atalanta también cerró su participación en la Serie A al clasificarse a la próxima edición de la Champions, además de que le dieron una dura pelea a la Juventus para buscar el scudetto.

Los Nerazzurri consiguieron su pase tras eliminar al Valencia en octavos de final, con un abultado 4-8 en el marcador global.

Del otro lado, el París Saint-Germain también llegó tras vencer al Borussia Dortmund (3-2 global). Sin embargo, no cargan con tanto recorrido como sus rivales, al haberse suspendido la Ligue 1 y ganar ese título desde el escritorio.

El equipo viene de jugar la Copa de la Liga de Francia contra el Lyon, además de que hay dudas sobre la presencia de Kylian Mbappé, quien sufrió una lesión de ligamentos de la rodilla derecha en la final de la Copa de Francia, la cual le ganaron 1-0 al Saint-Étienne. Sin uno de sus mejores hombres, el PSG tendrá que aspirar a vencer en un juego único a un Atalanta inspirado.

Atalanta y PSG jugarán un partido único el 12 de agosto a las 14:00 horas.

Leipzig vs Atlético de Madrid

Uno de los equipos sensación de esta Champions League. Por primera vez en su historia, el Leipzig jugará en cuartos de final del torneo de clubes más prestigioso de Europa, después de eliminar al Tottenham Hotspur en la fase anterior.

El equipo, dirigido por Julian Nagelsmann, terminó la Bundesliga en la tercera posición con 66 puntos, clasificándose de nueva cuenta para la próxima Liga de Campeones de la UEFA, lo cual los motiva a no bajar los brazos y seguir llegando lejos.

Del otro lado, el Atlético de Madrid llegará a esta reanudación de nueva cuenta con un tercer lugar, por debajo del Real Madrid y el Barcelona, con un total de 70 unidades. La escuadra del “Cholo” Simeone logró su pase a esta instancia después de eliminar de forma sorpresiva al Liverpool, que de momento sigue siendo el campeón de Europa.

Leipzig y Atlético de Madrid jugarán un partido único el 13 de agosto a las 14:00 horas.