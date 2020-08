Daniela Torres, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos

Francisco Pérez

La atleta queretana Daniela Torres se prepara cada día para conseguir las metas que se ha trazado este 2020. La pandemia afectó los ciclos deportivos naturales, sin embargo la ayudó para luchar por un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021. Antes tiene que conseguir un buen puntaje en el Campeonato Mundial de Medio Maratón de Polonia.

Daniela Torres ha desarrollado su carrera profesional en Querétaro, por eso se considera representante de este estado; nació hace 26 años en Guanajuato, pero desde hace mucho tiempo radica en la entidad. Aquí realizó sus estudios universitarios y comenzó a competir en diferentes carreras locales, en las que consiguió resultados destacados.

“Estoy enfocada en las pruebas de cinco mil, 10 mil y medio maratón, no he corrido maratón, pero me preparo para eso. Llegué a esta disciplina hace tres años porque en mi lugar de trabajo (INDEREQ) había espacio para practicar y el entrenador Hugo Aguilar me vio y me invitó a un equipo de atletismo y poco a poco fui progresando y alternaba el deporte con el trabajo”, asegura Daniela.