Oficialmente se cancelan festejos taurinos de Septiembre en Juriquilla

Ante la contingencia el empresario taurino, Juan Arturo Torres Landa, canceló oficialmente los festejos taurinos del mes patrio en Juriquilla

Redacción

El empresario de la Plaza de Toros de Provincia Juriquilla Juan Arturo Torres Landa García informó que ante las medidas de seguridad sanitaria implementadas por gobierno del Estado, dentro de las que incluyen la cancelación de la ceremonia conmemorativa por el grito de Independencia, anunció que se suma a esta causa y no se llevaran a cabo las Fiestas Tradicionales de Septiembre las cuales contemplan corridas de toros y la verbena popular.

Es la primera vez, en más de 3 décadas, que este tradicional festejo taurino se cancela, así lo afirmó Juan Arturo “El Pollo” Torres Landa, quien añadió que, en estos momentos, lo más importante es la salud de todos antes que cualquier evento.

“Después de 33 años de dar la corrida el 15 de septiembre, creo que tenemos que seguir el ejemplo del Gobernador del Estado Francisco Domínguez, y seguramente nosotros no vamos a ser la excepción, trataremos de cumplir lo que está haciendo el gobierno: cuidar la salud de la gente por sobre todas las cosas. Me dolió mucho, pero me sumo a lo que hace el gobernador del estado y seguramente no habrá corrida el 15 de septiembre, porque lo más importante es cuidar la salud de la gente” dijo el empresario taurino.

El “Pollo” Torres Landa, manifestó que él también no quiere adelantarse a la suerte si habrá o no corridas el resto del año, pues quiere esperar las normas sanitarias y mantiene su fe en que exista una vacuna antes de terminar el 2020, pero también dejó en claro que no ve un buen futuro para la fiesta brava, que, de entrada, ya padecía antes de la pandemia.

“Si de por sí la fiesta de los toros ya atravesaba por un momento difícil, ahora con esto, lo veo muy complicado. Tristemente veo una situación muy difícil, porque vemos muchos eventos a puerta cerrada y está bien, pero la fiesta de los toros sin gente, como dice Morante de la Puebla ‘es un sacrilegio’. Vienen momentos muy difíciles para la fiesta” manifestó el empresario.

Por último, Juan Arturo “El Pollo” Torres Landa, describió a la pandemia por la COVID-19 en términos taurinos como “un Miura malo, de esos que tienen mucho sentido” por los daños que ha dejado en la salud y la economía, pero, al contrario, su empresa no ha desamparado a ninguno de sus trabajadores.

“Hemos tratado de conservar el trabajo de todos nuestros empleados, no hemos despedido a nadie, estamos apoyando, les estamos dando el sueldo completo, y eso me da la satisfacción de decir que hay que echarle para delante para pasar este obstáculo tan terrible” finalizó el empresario.