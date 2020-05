Se mantiene incertidumbre en torno a los Bono Gallos

Aficionados de Gallos no saben que pasará con los partidos que no se jugaron del Clausura 2020 y estaban contemplados en el costo de su servicio

Redacción

Aficionados de Gallos Blancos que adquirieron el Bono Gallo del torneo Clausura 2020 se sienten preocupados ante la cancelación del torneo; esto porque aún quedaban partidos por asistir al Estadio Corregidora para completar el uso del ingreso que adquirieron al inicio de la temporada.

Gallos Blancos vs. Chivas de Guaalajara, Santos Laguna, Atlas y Bravos de Juárez, fueron los partidos que ya no se jugarán y quedarán en el olvido por la cancelación del Clausura 2020 a causa de la COVID-19.

La afición queretana lamenta no ver a su equipo, aunque la mayoría entienden la razón de dicha cancelación; sin embargo existe un grupo de aficionados que tenían Bono Gallo y que se preguntan que pasará con los juegos que restaban, en temas costo y compensación.

«Al momento no nos han dicho nada, el Club no ha emitido un comunicado y no sabemos si nos compensarán por los partidos que no veremos y por los que pagamos”, asegura la aficionada Alejandra Soto.

Club Querétaro se ha mantenido al margen en temas como las modificaciones del calendario, inicio del Apertura 2020 o el confinamiento de sus jugadores. El tema principal para todos es la salud de los mexicanos y la Femexfut así como los clubes velarán por los aficionados. No se sabe si el Apertura 2020 iniciará a puertas abiertas.

“No me preocupa tanto si habrá un torneo a puerta abierta, obviamente es lo que más deseo pero entiendo los problemas que existen y que el futbol no es prioridad. Quisiera saber que pasará con el Bono Gallo y tener un canal de comunicación más fluido con el club, pero al mismo tiempo entiendo que la información es a cuenta gotas”, comentó el aficionado Josue Rivera.

Al momento tampoco hay información sobre las pruebas de la COVID-19 a jugadores de la institución, mismas que se estima se realizarán en los próximos días. También se espera información sobre los contratos que llegan a su fin como es el caso de Jair Pereira, Enrique López, Fabián Castillo, entre otros.

