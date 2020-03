Se posponen el Gran Premio de Holanda, España y Mónaco

La Fórmula 1 hizo oficial el aplazamiento de los tres grandes premios previstos para el mes de mayo: Holanda, España y Mónaco debido a la situación que vive Europa por la crisis del coronavirus.

El primero tenía que disputarse del 1 al 3 en el nuevo circuito de Zandvoort; el segundo, en Barcelona, del 18 al 10 y el tercero, en Montecarlo, del 21 al 24.

En su comunicado, no se detalla una nueva fecha para los tres eventos. Simplemente se afirma que se buscará con los promotores, y uno por uno, reubicarlos, «más adelante este año».

Igualmente, la FIA y la FOM, organizadores del Gran Circo, reiteran que desean comenzar el Mundial «lo antes posible», aunque advierten que esperan hacerlo con la máxima «seguridad posible».

Cabe recordar que la F1 ya tuvo que cancelar en el último momento la cita de Australia y la de Bahréin. Antes ya había eliminado la de China, primer foco de esta enfermedad, y aplazado la de Vietnam.

BREAKING: The Dutch, Spanish and Monaco Grands Prix have been postponed due to the global coronavirus #F1 https://t.co/jWGUra72Ok

— Formula 1 (@F1) March 19, 2020