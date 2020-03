¿Qué pasa si sucede lo impensable y se cancela Tokio 2020?

AP

El Comité Olímpico Internacional y los organizadores locales dicen que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se llevarán a cabo como estaba programado, pero el reloj sigue avanzando.

El destino de los Juegos afecta a 11.000 deportistas, además de 4.400 paraolímpicos, técnicos y dirigentes, organizadores, el gobierno japonés y el orgullo nacional, medios de transmisión, aficionados y patrocinadores de todo el mundo. Súmele a esto hoteles, aerolíneas y choferes de taxi, así como 80.000 voluntarios que no cobran y que se perderían una oportunidad única en la vida.

Escucho por ahí que los Juegos podrían ser cancelados. Sería horrible”, dijo J’den Cox, bicampeón mundial de lucha y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en declaraciones a The Associated Press. “Destrozaría a mucha gente si no se hacen”.